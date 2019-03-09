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ЦСКА — Рубин. Российская Премьер-лига. 19 тур
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16:15 Мск
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Бердыев: у «Рубина» из-за отсутствия легионеров конкуренция меньше не стала

Бердыев: у «Рубина» из-за отсутствия легионеров конкуренция меньше не стала
Футбол / РПЛ

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев поделился ожиданиями от матча 19-го тура РПЛ с ЦСКА.
«Не думаю, что матч с «Арсеналом» показателен для ЦСКА. Игры бывают разные.

Означает ли этот стартовый состав, что игроки, выходившие в Кубке, не готовы играть в основе? Я бы не сказал. Просто есть группа игроков, которая готовилась к Кубку и которая готовилась к играм чемпионата.

Не могу сказать, что у нас из-за почти полного отсутствия легионеров меньше конкуренция. У нас футболисты примерно одинакового уровня. Интересно работать. Время покажет, что получится. Плюс наша молодёжь растёт», — сказал Бердыев в эфире «Матч Премьер».

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