Бердыев: у «Рубина» из-за отсутствия легионеров конкуренция меньше не стала

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев поделился ожиданиями от матча 19-го тура РПЛ с ЦСКА.

«Не думаю, что матч с «Арсеналом» показателен для ЦСКА. Игры бывают разные.

Означает ли этот стартовый состав, что игроки, выходившие в Кубке, не готовы играть в основе? Я бы не сказал. Просто есть группа игроков, которая готовилась к Кубку и которая готовилась к играм чемпионата.

Не могу сказать, что у нас из-за почти полного отсутствия легионеров меньше конкуренция. У нас футболисты примерно одинакового уровня. Интересно работать. Время покажет, что получится. Плюс наша молодёжь растёт», — сказал Бердыев в эфире «Матч Премьер».