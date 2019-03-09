«Кристал Пэлас» проиграл «Брайтону» в матче Премьер-лиги

В матче 30-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» принимал «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Автором первого гола стал нападающий «Брайтона» Гленн Мюррей, отличившийся на 19-й минуте после передачи защитника Льюиса Данка. В начале второго тайма хавбек «Кристал Пэлас» Лука Миливоевич сравнял счёт, реализовав пенальти. Победу гостям принёс полузащитник Антони Кнокар, отправив мяч в ворота соперника на 74-й минуте, голевой пас отдал хавбек Дэйл Стивенс.

«Кристал Пэлас», набрав 33 очка, занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Брайтон» (33) — 14-е.

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