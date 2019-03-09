Солари — о будущем в «Реале»: не могу ответить на гипотетический вопрос

Главный тренер мадридского «Реала» Сантьяго Солари ответил на несколько вопросов на пресс-конференции, посвящённой выездному матчу 27-го тура испанской Примеры с «Вальядолидом».

«Команда подходит к следующему матчу с профессионализмом. Игра будет трудной, как и все остальные в чемпионате Испании, но мы должны продолжать набирать очки, чтобы закончить сезон как можно лучше.

Серхио Рамос поедет с нами, и, думаю, это хорошо. Он представляет клуб, хорошо, что он с нами. Что касается Иско, то мы со всем разберёмся внутри команды. Чтобы получать игровую практику, нужно быть в форме.

Могу ли гипотетически строить планы на следующий сезон? Не могу ответить на гипотетический вопрос.

Что скажу болельщикам? Сейчас клуб переживает непростое время. Вы можете продолжить выполнять свою работу, а я буду продолжать делать свою. Фанатам тяжело, ведь «Реал» привык к победам. Клуб прошёл через славный период, и после вылета все испытывают грусть», — приводит слова Солари AS.

Матч «Вальядолид» — «Реал» состоится 10 марта и начнётся в 22:45 мск.