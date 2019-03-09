«Монако» — «Бордо»: онлайн-трансляция матча начнётся 9 марта в 22:00

Сегодня, 9 марта, на стадионе «Луи II» в городе Фонвьей состоится матч 28-го тура французской Лиги 1 «Монако» – «Бордо». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье. Помогать ему будут ассистенты Сириль Муньйе и Мехди Рахмуни. Резервный рефери – Сильвен Пальеc.



Команды встречались 108 раз: в 42 случаях выигрывал «Бордо», 38 встреч завершились триумфом монегасков, в 28 матчах соперники не выявили победителя.



После 27 туров «Монако» занимает 16-е место в турнирной таблице Лиги 1, имея в активе 26 очков. «Бордо» (32) — на 13-м месте. С таблицей французского чемпионата можно ознакомиться здесь.

«Монако» — «Бордо»: котировки на матч 28-го тура чемпионата Франции