Голы Чалова и Нисимуры помогли ЦСКА разгромить «Рубин»

В матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА принимал казанский «Рубин». Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий Такума Нисимура на 24-й минуте матча. В конце второго тайма форвард Фёдор Чалов увеличил преимущество ЦСКА. В компенсированное время мяч в ворота «Рубина» отправил полузащитник Яка Бийол.

«Армейцы» прервали беспроигрышную серию казанского клуба в чемпионата России, которая состояла из пяти матчей. Для московской команды эта победа стала первой в последних двух встречах.

ЦСКА, набрав 33 очка, занимает третье место в турнирной таблице Премьер-Лиги, «Рубин» (28) — шестое.

Статистику игроков РПЛ можно посмотреть на «Чемпионате».