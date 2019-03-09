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Голы Чалова и Нисимуры помогли ЦСКА разгромить «Рубин»

Голы Чалова и Нисимуры помогли ЦСКА разгромить «Рубин»
Футбол / РПЛ

В матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА принимал казанский «Рубин». Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий Такума Нисимура на 24-й минуте матча. В конце второго тайма форвард Фёдор Чалов увеличил преимущество ЦСКА. В компенсированное время мяч в ворота «Рубина» отправил полузащитник Яка Бийол.

«Армейцы» прервали беспроигрышную серию казанского клуба в чемпионата России, которая состояла из пяти матчей. Для московской команды эта победа стала первой в последних двух встречах.

ЦСКА, набрав 33 очка, занимает третье место в турнирной таблице Премьер-Лиги, «Рубин» (28) — шестое.

Статистику игроков РПЛ можно посмотреть на «Чемпионате».

Россия - Премьер-Лига. 19-й тур
09 марта 2019, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
3 : 0
Рубин
Казань
1:0 – Нисимура – 24, 2:0 – Чалов – 83, 3:0 – Бийол – 90+3
ЦСКА — «Рубин»: Нисимура забил дебютный гол за «армейцев»
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