Гончаренко: не сказал бы, что у ЦСКА проблемы с реализацией

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мыслями о результативности команды после победы в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (3:0).



«С «Рубином» очень важно терпение – если нет терпения, то казанцы могут в любой момент тебя наказать. Не сказал бы, что у нас есть проблемы с реализацией. Если мы на сборах в среднем забивали около трёх мячей, то сегодня вышли на эту цифру.



Ещё раз отмечу важность терпения. Ты можешь забить второй гол и позже, что и произошло, но в любом случае нужно ожидать контратаки от «Рубина». Весь матч провели с тремя центральными защитниками? Ход матча не диктовал смену схемы», — сказал Гончаренко в эфире канала «Матч Премьер».



ЦСКА, набрав 33 очка, занимает третье место в турнирной таблице Премьер-Лиги, «Рубин» (28) — шестое.

«Волшебная пилюля» от Гончаренко взбодрила ЦСКА. Даже Нисимура забил Чалов довёл число голов в РПЛ до двузначного.