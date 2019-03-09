Бердыев: в первую очередь «Рубину» помешала хорошая игра ЦСКА

Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал поражение со счётом 0:3 в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА.

«В первую очередь нам помешала хорошая игра ЦСКА. Это ЦСКА, который нравится болельщикам. Думаю, удовлетворение получили как игроки, так и тренеры. Что касается второго тайма, они использовали наши невынужденные ошибки, что привело к двум голам. Но в целом заслуженная победа ЦСКА.

Разные таймы? Думаю, во-первых, ЦСКА много сил потратил в первом тайме на высокий прессинг. Предполагалось, что рано или поздно они не выдержат. Но невынужденные ошибки, особенно второй гол, повлияли. Мяч у нас был в ногах, а мы теряем его на ровном месте. Но надо отдать должное ЦСКА, который хорошо этим воспользовался.

Замена Подберёзкина в перерыве? Неудовлетворительная игра как в оборонительных, так и в атакующих действиях», — сказал Бердыев в эфире телеканала «Матч Премьер».