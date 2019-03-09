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Бабаев: «Арсенал» пока не компенсировал затраты ЦСКА на вылет в Грозный

Бабаев: «Арсенал» пока не компенсировал затраты ЦСКА на вылет в Грозный
Футбол / РПЛ

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о финансовых нюансах проведения матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом», который прошёл 2 марта в Грозном.

«По регламенту, «Арсенал» должен был взять все расходы на себя. По факту пока ничего не выплачено, мы за свой счёт отправились в Грозный. Как показала следующая игра Кубка, это было абсолютно правильным решением, потому что даже его не смогли провести в Туле через несколько дней. Была абсолютно объективная картина.

Безусловно, нам было бы проще доехать до Тулы, чем лететь в Грозный, но на таком поле играть в футбол было бы невозможно. Надеюсь на компенсацию расходов от «Арсенала», всё-таки регламент есть регламент. Сроки пока не оговаривали», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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