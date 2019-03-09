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Радость Нисимуры, боль Чалова и бисиклета Хёрдура. Лучшие фото с ЦСКА — «Рубин»

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Радость Нисимуры, боль Чалова и бисиклета Хёрдура. Лучшие фото с ЦСКА — «Рубин»
Футбол / РПЛ

9 марта в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА принимал казанский «Рубин». Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев..

Автором первого гола стал нападающий Такума Нисимура на 24-й минуте матча. В конце второго тайма форвард Фёдор Чалов увеличил преимущество ЦСКА. В компенсированное время мяч в ворота «Рубина» отправил полузащитник Яка Бийол.

«Армейцы» прервали беспроигрышную серию казанского клуба в чемпионата России, которая состояла из пяти матчей. Для московской команды эта победа стала первой в последних двух встречах.

ЦСКА, набрав 33 очка, занимает третье место в турнирной таблице Премьер-Лиги, «Рубин» (28) — шестое.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Рубин» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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