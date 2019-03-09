«Боруссия» Д победила «Штутгарт», но опустилась на второе место в Бундеслиге

В 25-м туре немецкой Бундеслиги «Боруссия» принимала «Штутгарт». Матч прошёл в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершился со счётом 3:1 в пользу хозяев.



«Боруссия» вышла вперёд на 62-й минуте благодаря точному удару нападающего Марко Ройса с пенальти. Счёт на 71-й минуте сравнял защитник гостей Марк-Оливер Кемпф, однако «шмели» сумели вырвать победу. На 84-й минуте форвард Пако Алькасер вывел команду вперёд, а затем полузащитник Кристиан Пулишич установил итоговый счёт.



Несмотря на победу, «Боруссия» опустилась на второе место в турнирной таблице Бундеслиги. На первой строчке — «Бавария», у которой после матча с «Вольфсбургом» (6:0) лучшая разница забитых и пропущенных мячей, чем у «шмелей». В активе обеих команд 57 очков.

В параллельном матче «РБ Лейпциг» и «Аугсбург» не выявили победителя, сыграв вничью со счётом 0:0. Встреча прошла на стадионе «Ред Булл-Арена» в Лейпциге.