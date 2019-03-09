Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Хетафе» — «Уэска». 10 марта. Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
22:35 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Боруссия» Д победила «Штутгарт», но опустилась на второе место в Бундеслиге

«Боруссия» Д победила «Штутгарт», но опустилась на второе место в Бундеслиге
Футбол / Германия

В 25-м туре немецкой Бундеслиги «Боруссия» принимала «Штутгарт». Матч прошёл в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершился со счётом 3:1 в пользу хозяев.

«Боруссия» вышла вперёд на 62-й минуте благодаря точному удару нападающего Марко Ройса с пенальти. Счёт на 71-й минуте сравнял защитник гостей Марк-Оливер Кемпф, однако «шмели» сумели вырвать победу. На 84-й минуте форвард Пако Алькасер вывел команду вперёд, а затем полузащитник Кристиан Пулишич установил итоговый счёт.

Несмотря на победу, «Боруссия» опустилась на второе место в турнирной таблице Бундеслиги. На первой строчке — «Бавария», у которой после матча с «Вольфсбургом» (6:0) лучшая разница забитых и пропущенных мячей, чем у «шмелей». В активе обеих команд 57 очков.

Германия - Бундеслига. 25-й тур
09 марта 2019, суббота. 17:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
3 : 1
Штутгарт
Штутгарт
1:0 – Ройс – 62 (пен), 1:1 – Кемпф – 71, 2:1 – Алькасер – 84, 3:1 – Пулишич – 90+2

В параллельном матче «РБ Лейпциг» и «Аугсбург» не выявили победителя, сыграв вничью со счётом 0:0. Встреча прошла на стадионе «Ред Булл-Арена» в Лейпциге.

Германия - Бундеслига. 25-й тур
09 марта 2019, суббота. 17:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
0 : 0
Аугсбург
Аугсбург
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент