Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Хетафе» — «Уэска». 10 марта. Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
22:35 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Бавария» возглавила таблицу Бундеслиги, разгромив «Вольфсбург»

«Бавария» возглавила таблицу Бундеслиги, разгромив «Вольфсбург»
Футбол / Германия

В матче 25-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» принимала «Вольфсбург». Встреча прошла в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев.

Авторами голов стали защитник Йозуа Киммих, хавбек Хамес Родригес, а также нападающие Серж Гнабри, Томас Мюллер и Роберт Левандовски, оформивший дубль.

Победная серия мюнхенской команды в чемпионате Германии достигла пяти игр. «Вольфсбург» потерпел первое поражение в последних шести матчах.

«Бавария», набрав 57 очков, возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги. Команда Нико Ковача обошла дортмундскую «Боруссию» благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. «Вольфсбург» (39) занимает седьмое место.

В другом матче 25-го тура чемпионата Германии «Фрайбург» на домашнем стадионе обыграл берлинскую «Герту» со счётом 2:1.

Германия - Бундеслига. 25-й тур
09 марта 2019, суббота. 17:30 МСК
Бавария
Мюнхен
6 : 0
Вольфсбург
Вольфсбург
1:0 – Гнабри – 34, 2:0 – Левандовски – 37, 3:0 – Родригес – 52, 4:0 – Мюллер – 76, 5:0 – Киммих – 82, 6:0 – Левандовски – 85
Германия - Бундеслига. 25-й тур
09 марта 2019, суббота. 17:30 МСК
Фрайбург
Фрайбург
2 : 1
Герта
Берлин
1:0 – Петерсен – 27, 1:1 – Ибишевич – 76, 2:1 – Ибишевич – 80 (автогол)
Левандовски возглавил список лучших иностранных бомбардиров Бундеслиги
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент