Нисимура: безумно рад, что удалось забить дебютный гол за ЦСКА

Нападающий московского ЦСКА Такума Нисимура поделился мнением о дебютном голе за «армейцев», который он забил в домашнем матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (3:0).

«Очень рад, что команда победила. Также безумно рад, что удалось забить. Но собой не очень доволен, должен был играть лучше. Во время установки и теории тренеры говорили нам, что важно проявить терпение и нужно быстро забить. Мне же нужно больше забивать и приносить пользу клубу. И в будущем хочу попасть в сборную Японии и играть за неё», — передаёт слова Нисимуры корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

ЦСКА, набрав 33 очка, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. В 20-м туре «армейцы» на выезде сыграют с «Уралом». Встреча состоится в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» 16 марта в 14:00 мск.