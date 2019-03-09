Дивеев — о дебюте за ЦСКА: мог сыграть лучше, некоторые моменты не понравились

Защитник Игорь Дивеев прокомментировал дебют за московский ЦСКА в домашнем матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (3:0).

«Впечатления только положительные, атмосфера отличная. Очень приятно играть при такой публике. Не было боязни ошибиться. Гончаренко поздравил с дебютом, как и вся команда. Не знаю, позволяет ли мне контрактное соглашение сыграть против «Уфы».

Считаю, мог сыграть лучше. Некоторые моменты не понравились. Мог сыграть проще в некоторых моментах. Мага, Родриго и Акинфеев хорошо меня поддерживали, да вообще все поддерживали. Хорошо сыграли, но могли забить больше», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Игорь перешёл в московский клуб на правах аренды из «Уфы» в феврале. Арендное соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона и включает опцию выкупа.