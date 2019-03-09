Влашич: реально ли догнать «Зенит»? И у них, и у ЦСКА впереди ещё много матчей

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал победу команды в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (3:0).



«Сегодня была тяжёлая игра. «Рубин» — всегда сложный соперник. До момента, как мы открыли счёт, было тяжело. После первого гола стало легче. Это очень важная победа. После поражения от «Арсенала» нужно было повысить уверенность команды. Возвращаться в сезон было тяжело. Не играли официальные матчи долгое время, а они отличаются от предсезонных. Поле было медленным, а мы команда, которая играет в быстрый футбол. Усердно тренировались, чтобы показать настоящее лицо команды, и сегодня это сделали.



Реально ли отыграть семь очков у «Зенита»? Впереди ещё много матчей и у нас, и у них. Посмотрим, что будет в выходные. Конечно, поздравил в раздевалке Нисимуру с первым голом. Он мой хороший друг. Всегда хорошо, когда люди забивают, особенно для них. Что касается Дивеева, не заметил, чтобы он нервничал. Он был в порядке, провёл хороший матч и обрёл уверенность», — передаёт слова Влашича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Волшебная пилюля» от Гончаренко взбодрила ЦСКА. Даже Нисимура забил Чалов довёл количество голов в РПЛ до двузначного.