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Чалов: с Нисимурой общаемся на языке футбола, но он учит русские слова

Чалов: с Нисимурой общаемся на языке футбола, но он учит русские слова
Футбол / РПЛ

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов дал комментарий после домашнего матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (3:0).

«Главной задачей было забить быстрый гол. «Рубин» раскрылся, и нам стало легче играть. Во втором тайме мы хорошо использовали их свободные зоны. Игру в Грозном уже забыли, вышли сегодня со свежей головой. Первый гол нас успокоил. Думаю, задачу мы сегодня выполнили.

С Нисимурой общаемся на языке футбола, но он учит русские слова, знает пару фраз на английском. На тренировках наигрываем взаимодействия не только с Нисимурой, но и с Сигурдсоном, Бийолом, который сегодня забил, — молодец.

Ахметов говорил, что с «Рубином» будет принципиальный матч? Да, было что-то такое, но сегодня вся команда сыграла хорошо», — передаёт слова Чалова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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