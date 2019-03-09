«Тоттенхэм» потерял очки в четвёртом матче АПЛ подряд, проиграв «Саутгемптону»

В матче 30-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» принимал лондонский «Тоттенхэм Хотспур». Встреча прошла в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн, отличившийся на 26-й минуте. В середине второго тайма счёт сравнял защитник «Саутгемптона» Янн Валери. Победу «святым» принёс хавбек Джеймс Уорд-Праус, отправивший мяч в ворота «шпор» на 81-й минуте.

«Тоттенхэм» потерял очки в четвёртом матче чемпионата Англии подряд. Ранее лондонская команда сыграла вничью и потерпела два поражения. Для «Саутгемптона» эта победа стала второй в последних пяти встречах.

Другие результаты матчей 30-го тура Премьер-лиги

«Кардифф Сити» — «Вест Хэм Юнайтед» — 2:0

«Хаддерсфилд Таун» — «Борнмут» — 0:2

«Лестер Сити» — «Фулхэм» — 3:1