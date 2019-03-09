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«Тоттенхэм» потерял очки в четвёртом матче АПЛ подряд, проиграв «Саутгемптону»

«Тоттенхэм» потерял очки в четвёртом матче АПЛ подряд, проиграв «Саутгемптону»
Футбол / Англия

В матче 30-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» принимал лондонский «Тоттенхэм Хотспур». Встреча прошла в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн, отличившийся на 26-й минуте. В середине второго тайма счёт сравнял защитник «Саутгемптона» Янн Валери. Победу «святым» принёс хавбек Джеймс Уорд-Праус, отправивший мяч в ворота «шпор» на 81-й минуте.

«Тоттенхэм» потерял очки в четвёртом матче чемпионата Англии подряд. Ранее лондонская команда сыграла вничью и потерпела два поражения. Для «Саутгемптона» эта победа стала второй в последних пяти встречах.

Другие результаты матчей 30-го тура Премьер-лиги

«Кардифф Сити» — «Вест Хэм Юнайтед» — 2:0

«Хаддерсфилд Таун» — «Борнмут» — 0:2

«Лестер Сити» — «Фулхэм» — 3:1

Англия - Премьер-лига. 30-й тур
09 марта 2019, суббота. 18:00 МСК
Саутгемптон
Саутгемптон
2 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 – Кейн – 26, 1:1 – Валери – 76, 2:1 – Уорд-Праус – 81
Англия - Премьер-лига. 30-й тур
09 марта 2019, суббота. 18:00 МСК
Кардифф Сити
Кардифф
2 : 0
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1:0 – Хойлетт – 4, 2:0 – Камараса – 52
Англия - Премьер-лига. 30-й тур
09 марта 2019, суббота. 18:00 МСК
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
0 : 2
Борнмут
Борнмут
0:1 – Уилсон – 20, 0:2 – Фрейзер – 66
Англия - Премьер-лига. 30-й тур
09 марта 2019, суббота. 18:00 МСК
Лестер Сити
Лестер
3 : 1
Фулхэм
Лондон
1:0 – Тилеманс – 21, 1:1 – Айте – 51, 2:1 – Варди – 78, 3:1 – Варди – 86
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