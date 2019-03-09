Ахметов: хотел ли я что-то доказать «Рубину»? А что мне им доказывать?

Полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов дал комментарий после домашнего матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (3:0).

«На каждую игру выхожу с мыслью полностью отдаваться на поле. После плохой игры в Грозном мы должны были реабилитироваться и отдать все сто процентов.

Хотел ли я что-то доказать «Рубину»? А что мне им доказывать? Моя задача — показывать свою игру, а всё остальное решит высшее руководство.

Что касается травмы в середине второго тайма, то была накладка, было больно, наступили прямой ногой. Пришлось разбегаться. Надо ли было давать красную карточку? Судья хорошо отсудил, думаю, предъявить претензий не можем.

Все знают, что у «Рубина» есть определённые проблемы. Они дают мало пространства, это всем известно. Мы повели в счёте в первом тайме, и это придало нам уверенности, дало шанс поймать на контратаке. Мы старались их накрывать.

Знакомые из «Рубина»? Все знают, что у них проблемы. Они молодцы, что бьются», — передаёт слова Ахметова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ильзат выступал за «Рубин» с 2014 по 2018 год.