Зинченко — в стартовом составе «Манчестер Сити» на матч с «Уотфордом»

«Манчестер Сити» в своём официальном «твиттере» огласил стартовый состав на матч 30-го тура английской Премьер-лиги с «Уотфордом», который состоится сегодня, 9 марта, на стадионе «Этихад» в Манчестере и начнётся в 20:30 мск.



В основе «горожан» на предстоящую игру оказался украинский полузащитник Александр Зинченко. Для 22-летнего хавбека это уже четвёртый выход подряд в основе команды в чемпионате Англии.



Состав «Манчестер Сити»: Эдерсон Мораес, Кайл Уолкер, Венсан Компани, Николас Отаменди, Александр Зинченко, Илкай Гюндоган, Давид Сильва, Рияд Марез, Рахим Стерлинг, Бернарду Силва, Серхио Агуэро.



«Манчестер Сити» после 29 туров занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 70 очко и на одно очко опережая «Ливерпуль».

Зинченко удивляет всех. Украинец стал лучшим игроком последних матчей «Сити» В чем так вырос Зинченко и почему он регулярно блистает в старте.