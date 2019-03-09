«Кьево» — «Милан»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 22:30

Сегодня, 9 марта, на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» в Вероне состоится матч 27-го тура итальянской Серии А «Кьево» — «Милан». Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Лукой Пайретто. В роли его ассистентов выступят Даниэле Биндони и Таркизио Вилла. Резервный рефери — Давиде Герзини.



После 26 туров «Кьево» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 10 очков и на 12 очков отставая от спасительной 17-й строчки. «Милан» (48) — в зоне Лиги чемпионов, занимает третье место и уступает «Ювентусу» (75) и «Наполи» (56).



Прямая видеотрансляция матча «Кьево» – «Милан» на «Чемпионате»

Аналитики: «Милан» выиграет у «Кьево» в матче 27-го тура чемпионата Италии