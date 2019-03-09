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Дебютные голы Нисимуры и Бийола за ЦСКА — в обзоре матча «армейцев» с «Рубином»

Дебютные голы Нисимуры и Бийола за ЦСКА — в обзоре матча «армейцев» с «Рубином»
Футбол / РПЛ

В матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА принимал казанский «Рубин». Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Автором первого гола на 24-й минуте матча стал нападающий Такума Нисимура, впервые отличившийся за московский клуб. В конце второго тайма форвард Фёдор Чалов увеличил преимущество ЦСКА. В компенсированное время мяч в ворота «Рубина» отправил полузащитник Яка Бийол, для которого этот гол также стал дебютным за «армейцев».

ЦСКА, набрав 33 очка, занимает третье место в турнирной таблице Премьер-Лиги, «Рубин» (28) — шестое. «Армейцы» прервали беспроигрышную серию казанского клуба в чемпионата России, которая составляла пять матчей.

Обзор матча доступен на канале РПЛ в Rutube.

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