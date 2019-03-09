Созин: такой ЦСКА нужен всем — и Гончаренко, и болельщикам, и руководству клуба

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал итоги матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Рубин» (3:0). В частности, он вспомнил слова наставника «армейцев» Виктора Гончаренко, который после поражения в предыдущем туре от «Арсенала» сказал: «Такой ЦСКА мне не нужен».



«Состав нынешнего ЦСКА подобран при участии Гончаренко под конкретную игровую модель, которую строит тренер. Сегодня ЦСКА — самая управляемая команда нашего чемпионата. Поэтому Гончаренко не скрывал своей досады после поражения от «Арсенала», ведь было очевидно, что ему не понравилось, как команда выполняла его задания. Именно поэтому он сказал, что такой — плохо управляемый, не выполняющий установку — ЦСКА ему не нужен. Сегодня же команда показала, что правильно восприняла слова тренера: по всем статьям был обыгран очень непростой соперник с высококвалифицированным тренером. Достаточно сказать, что в стартовом составе «Рубина» на поле вышли восемь футболистов, в разное время приглашавшихся в сборную страны.



Отсюда вывод: в матче с «Арсеналом» что-то пошло не так, но футболисты быстро отреагировала на ту неудачу. Гончаренко был абсолютно прав, так как ему нужна более скоростная, динамичная и атакующая команда. Такой ЦСКА мы сегодня увидели на поле. Думаю, что такой ЦСКА нужен всем — и Гончаренко, и болельщикам, и руководству клуба. Кстати, если «армейцы» продолжат в том же духе, я не удивлюсь, если они составят конкуренцию «Краснодару» и другим претендентам на прямое попадание в Лигу чемпионов», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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