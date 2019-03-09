Эффектные сейвы и гол Сауля — в видеообзоре матча «Атлетико» — «Леганес»

В матче 27-го тура испанской Примеры мадридский «Атлетико» принимал «Леганес». Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола стал полузащитник Сауль, отличившийся на 50-й минуте после того, как вратарь соперника отразил пенальти в его исполнении.

Видео доступно на «Чемпионате».

Победная серия мадридской команды в чемпионате Испании достигла четырёх игр. «Леганес» потерпел первое поражение в последних трёх матчах.

«Атлетико», набрав 56 очков, занимает второе место в турнирной таблице Примеры, «Леганес» (33) — 13-е.

В следующем туре испанского первенства «матрасники» в Бильбао сыграют с местным «Атлетиком», а «Леганес» на своём поле примет «Жирону». Обе встречи состоятся 16 марта.