Почеттино: я разочарован, мы были лучше «Саутгемптона» во всём, но проиграли

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино выразил разочарование результатом матча 30-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном». «Шпоры» после первого тайма вели со счётом 1:0, но в итоге потерпели поражение — 1:2.



«Очень трудно понять, почему во втором тайме мы стали играть по-другому. Я разочарован, потому что «Тоттенхэм» был лучше во всём, но проиграл. Во втором тайме мы несерьёзно отнеслись к игре. Не хочу слишком много критиковать, но когда команда проигрывает после того, как в первом тайме должна вести со счётом 3:0 или 4:0, это тяжело принять», — цитирует Почеттино BBC.



«Тоттенхэм» теряет очки в четвёртом матче чемпионата Англии подряд. Ранее лондонская команда сыграла вничью и потерпела два поражения.