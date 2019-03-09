Роджерс: Варди — форвард мирового класса, я рад, что он в «Лестере»

Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс оценил игру нападающего Джейми Варди в матче 30-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом», в котором форварду удалось отметиться двумя голами и результативной передачей.



«В эпизоде с первым голом Варди продемонстрировал свою бескорыстность. Он отдал передачу на Тилеманса, хотя мог забить 100-й гол за клуб. Это всё говорит о том, какой он игрок. В последние несколько лет Джейми показал, что является нападающим мирового класса. Я очень рад, что он здесь», — цитирует Роджерса BBC.



«Лестер» набрал 38 очков и после 30 туров занимает 10-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. В следующем туре подопечным Роджерса предстоит на выезде встретиться с «Бёрнли». Матч состоится 16 марта.