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Роджерс: Варди — форвард мирового класса, я рад, что он в «Лестере»

Роджерс: Варди — форвард мирового класса, я рад, что он в «Лестере»
Футбол / Англия

Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс оценил игру нападающего Джейми Варди в матче 30-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом», в котором форварду удалось отметиться двумя голами и результативной передачей.

«В эпизоде с первым голом Варди продемонстрировал свою бескорыстность. Он отдал передачу на Тилеманса, хотя мог забить 100-й гол за клуб. Это всё говорит о том, какой он игрок. В последние несколько лет Джейми показал, что является нападающим мирового класса. Я очень рад, что он здесь», — цитирует Роджерса BBC.

«Лестер» набрал 38 очков и после 30 туров занимает 10-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. В следующем туре подопечным Роджерса предстоит на выезде встретиться с «Бёрнли». Матч состоится 16 марта.

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