Месси возглавил список лучших ассистентов в топ-5 лигах в нынешнем сезоне

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отметился результативной передачей в матче 27-го тура испанской Примеры с «Райо Вальекано», который проходит в эти минуты на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. «Чемпионат» проводит прямую видеотрансляцию встречи.



Этот голевой пас стал для аргентинца уже 12-м в нынешнем сезоне в 25 матчах. По этому показателю Месси обошёл форварда «Челси» Эдена Азара (11 передач в 27 встречах) и вышел на первое место среди футболистов из пяти ведущих европейских лиг.



«Барселона» является лидером турнирной таблицы в Примере. Каталонцы в 26 турах набрали 60 очков. Сине-гранатовые опережают занимающий второе место мадридский «Атлетико» на семь баллов. «Райо Вальекано» (23) — на 19-м месте.

