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Хет-трик Стерлинга принёс «Манчестер Сити» шестую победу подряд в Премьер-лиге

Хет-трик Стерлинга принёс «Манчестер Сити» шестую победу подряд в Премьер-лиге
Футбол / Англия

В матче 30-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» принимал «Уотфорд». Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Этихад» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

В составе «горожан» все голы забил полузащитник Рахим Стерлинг, оформивший хет-трик. Автором единственного мяча «шершней» стал нападающий Жерар Деулофеу.

Победная серия «Манчестер Сити» в чемпионате Англии достигла шести матчей. Ранее команда Хосепа Гвардиолы обыграла «Борнмут» (1:0), «Вест Хэм Юнайтед» (1:0), «Челси» (6:0), «Эвертон» (2:0) и «Арсенал» (3:1). Для «Уотфорда» это поражение стало вторым в последних трёх встречах.

«Манчестер Сити», набрав 74 очка, возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги, «Уотфорд» (43) занимает восьмое место.

Англия - Премьер-лига. 30-й тур
09 марта 2019, суббота. 20:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
3 : 1
Уотфорд
Уотфорд
1:0 – Стерлинг – 46, 2:0 – Стерлинг – 50, 3:0 – Стерлинг – 59, 3:1 – Деулофеу – 66
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