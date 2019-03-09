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«Боруссия» М прервала серию без побед из четырёх матчей, обыграв «Майнц»

«Боруссия» М прервала серию без побед из четырёх матчей, обыграв «Майнц»
Футбол / Германия

В матче 25-го тура немецкой Бундеслиги «Майнц» принимал мёнхенгладбахскую «Боруссию». Встреча прошла в Майнце на стадионе «Опель-Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственного гола стал защитник Нико Эльведи, отличившийся на 63-й минуте после передачи хавбека Тобиаса Штробля.

«Боруссия» прервала серию без побед в чемпионате Германии, которая состояла из четырёх игр. Ранее команда из Мёнхенгладбаха потерпела три поражения и один раз сыграла вничью. Для «Майнца» этот проигрыш стал вторым кряду.

«Боруссия», набрав 46 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Бундеслиги, «Майнц» (30) — 13-е.

Статистику игроков немецкого первенства можно посмотреть на «Чемпионате».

Германия - Бундеслига. 25-й тур
09 марта 2019, суббота. 20:30 МСК
Майнц
Майнц
0 : 1
Боруссия М
Мёнхенгладбах
0:1 – Эльведи – 63
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