«Боруссия» М прервала серию без побед из четырёх матчей, обыграв «Майнц»

В матче 25-го тура немецкой Бундеслиги «Майнц» принимал мёнхенгладбахскую «Боруссию». Встреча прошла в Майнце на стадионе «Опель-Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственного гола стал защитник Нико Эльведи, отличившийся на 63-й минуте после передачи хавбека Тобиаса Штробля.

«Боруссия» прервала серию без побед в чемпионате Германии, которая состояла из четырёх игр. Ранее команда из Мёнхенгладбаха потерпела три поражения и один раз сыграла вничью. Для «Майнца» этот проигрыш стал вторым кряду.

«Боруссия», набрав 46 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Бундеслиги, «Майнц» (30) — 13-е.

Статистику игроков немецкого первенства можно посмотреть на «Чемпионате».