Невероятный промах Жервиньо и гол Куцки — в обзоре матча «Парма» — «Дженоа»

В матче 27-го тура итальянской Серии А «Парма» принимала «Дженоа». Встреча прошла в Парме на стадионе «Эннио Тардини» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола стал словацкий полузащитник Юрай Куцка, отличившийся на 78-й минуте. В конце игры нападающий Жервиньо мог увеличить преимущество «Пармы», но пробил выше ворот.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Парма» прервала серию без побед в чемпионате Италии, которая состояла из шести матчей. Ранее команда Роберто Д’Аверсы потерпела четыре поражения и дважды сыграла вничью. Для «Дженоа» этот проигрыш стал первым в последних семи встречах.

«Парма», набрав 33 очка, занимает 11-е место в турнирной таблице Серии А, «Дженоа» (30) — 13-е.