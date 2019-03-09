Шикарные голы Суареса и Де Томаса — в обзоре игры «Барселона» — «Райо Вальекано»

В 27-м туре испанской Примеры «Барселона» принимала «Райо Вальекано». Матч прошёл на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершился со счётом 3:1 в пользу сине-гранатовых.



Счёт во встрече открыли гости — на 24-й минуте красивым ударом отличился нападающий Рауль Де Томас. На 38-й минуте каталонцы восстановили равенство усилиями защитника Жерара Пике. На 51-й минуте «Барселона» заработала пенальти, который успешно реализовал форвард Лионель Месси. Под занавес матча, на 82-й минуте, окончательный результат зафиксировал нападающий хозяев Луис Суарес, забивший после красивой комбинации.



«Барселона» набрала 63 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Испании. «Райо Вальекано» (23) занимает предпоследнее, 19-е место.