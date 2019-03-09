Ройс: «Бавария» возглавила Бундеслигу? Важно, кто будет первым в конце сезона

Нападающий дортмундской «Боруссии» Марко Ройс не придаёт большого значения тому, что мюнхенская «Бавария» обошла его команду в турнирной таблице немецкой Бундеслиги и теперь занимает первое место.

«Это не имеет значения. Важно лишь, кто будет первым в конце сезона. Мы всё ещё можем это сделать», — приводит слова 29-летнего немца Deutsche Welle.

У «Баварии» и «Боруссии» одинаковое количество набранных очков — 57, однако у действующих чемпионов Германии лучшая разница забитых и пропущенных мячей — 35 против 33.

В 26-м туре Бундеслиги дортмундская команда сыграет с берлинской «Гертой». Встреча состоится в Берлине на арене «Олимпиаштадион» 16 марта и начнётся в 20:30 мск.

Посмотреть статистику игроков немецкого первенства можно на «Чемпионате».