Ройс: «Бавария» возглавила Бундеслигу? Важно, кто будет первым в конце сезона

Нападающий дортмундской «Боруссии» Марко Ройс не придаёт большого значения тому, что мюнхенская «Бавария» обошла его команду в турнирной таблице немецкой Бундеслиги и теперь занимает первое место.
«Это не имеет значения. Важно лишь, кто будет первым в конце сезона. Мы всё ещё можем это сделать», — приводит слова 29-летнего немца Deutsche Welle.
У «Баварии» и «Боруссии» одинаковое количество набранных очков — 57, однако у действующих чемпионов Германии лучшая разница забитых и пропущенных мячей — 35 против 33.
В 26-м туре Бундеслиги дортмундская команда сыграет с берлинской «Гертой». Встреча состоится в Берлине на арене «Олимпиаштадион» 16 марта и начнётся в 20:30 мск.
Посмотреть статистику игроков немецкого первенства можно на «Чемпионате».
Ковач: сейчас «Бавария» там, где хочет быть, — на 1-м месте в таблице Бундеслиги