Стерлинг: «МС» немного повезло с первым голом, я молился, чтобы его засчитали

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг прокомментировал победу в матче 30-го тура английской Премьер-лиги с «Уотфордом» (3:1), а также поделился мыслями об эпизоде с первым голом, в котором он послал мяч в сетку, находясь в офсайде в момент передачи.



«Это очень важная победа. В первом тайме нам было тяжело вскрыть оборону «Уотфорда», поскольку они играли компактно и уверенно. Затем нам немного повезло, и мы продолжили оказывать давление. В моменте с первым голом я надеялся и молился, чтобы его засчитали. Я не знал, в чём заключалась проблема. Не думаю, что я находился в офсайде, но в тот момент я просто был рад решению арбитра», — цитирует Стерлинга BBC.



«Манчестер Сити», набрав 74 очка, возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги и на четыре очка опережает «Ливерпуль», которому в 30-м туре предстоит сыграть с «Бёрнли».

Стерлинг забил три мяча за 13 минут. «Сити» несётся к титулу +4 очка с «Ливерпулем».