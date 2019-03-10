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Гол Пёнтека принёс «Милану» пятую победу подряд в чемпионате Италии

Гол Пёнтека принёс «Милану» пятую победу подряд в чемпионате Италии
Футбол / Италия

В матче 27-го тура итальянской Серии А «Кьево» принимал «Милан». Встреча прошла в Вероне на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Автором первого гола стал полузащитник «Милана» Лукас Билья, отличившийся на 31-й минуте. До перерыва счёт сравнял хавбек «Кьево» Перпарим Хетемай. Победу гостям принёс нападающий Кшиштоф Пёнтек, отправивший мяч в ворота хозяев на 57-й минуте.

Победная серия «Милана» в чемпионате Италии достигла пяти игр. «Кьево» потерпел второе поражение кряду.

«Милан», набрав 51 очко, занимает третье место в турнирной таблице Серии А, «Кьево» (10) — 20-е.

В следующем туре клуб из Вероны на выезде сыграет с «Аталантой», а команда Дженнаро Гаттузо на своём поле примет «Интер». Обе встречи состоятся 17 марта.

Италия - Серия А. 27-й тур
09 марта 2019, суббота. 22:30 МСК
Кьево
Верона
1 : 2
Милан
Милан
0:1 – Билья – 31, 1:1 – Хетемай – 41, 1:2 – Пёнтек – 57
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