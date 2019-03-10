Гвардиола: прошу прощения, если первый гол «Ман Сити» был забит из офсайда

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал эпизод с первым голом Рахима Стерлинга в домашнем матче 30-го тура английской Премьер-лиги с «Уотфордом» (3:1).

«Прошу прощения, если гол был забит из офсайда. Такой проблемы бы не возникло, если бы был установлен VAR. Но АПЛ проголосовала против VAR, несмотря на то, что систему уже используют по всему миру. В следующем сезоне подобных споров уже не будет, игра станет более справедливой.

«Манчестер Сити» в начале сезона голосовал за принятие VAR. Мы хотели помочь судьям, но другие клубы сказали нет», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

«Манчестер Сити», набрав 74 очка, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии. 12 марта «горожане» на своём поле проведут ответную встречу 1/8 финала Лиги чемпионов с «Шальке-04». Первая игра с клубом из Гельзенкирхена завершилась со счётом 3:2 в пользу английской команды.