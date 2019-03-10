Роскошный гол Бильи со штрафного — в видеообзоре матча «Кьево» — «Милан»

В матче 27-го тура итальянской Серии А «Кьево» принимал «Милан». Встреча прошла в Вероне на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Автором первого гола стал полузащитник «Милана» Лукас Билья, отличившийся на 31-й минуте. До перерыва счёт сравнял хавбек «Кьево» Перпарим Хетемай. Победу гостям принёс нападающий Кшиштоф Пёнтек, отправивший мяч в ворота хозяев на 57-й минуте.

«Милан», набрав 51 очко, занимает третье место в турнирной таблице Серии А, «Кьево» (10) — 20-е. В следующем туре клуб из Вероны на выезде сыграет с «Аталантой», а команда Дженнаро Гаттузо на своём поле примет «Интер». Обе встречи состоятся 17 марта.

Видеообзор матча также доступен на «Чемпионате».