Жардим: «Монако» разочарован результатом матча с «Бордо»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим прокомментировал результат матча 28-го тура французского Лиги 1 с «Бордо» (1:1).

«Мы контролировали ход матча и создали много опасных моментов. К сожалению, сегодня нам удалось набрать всего одно очко из трёх возможных.

Игроки расстроены, ведь они много работали на неделе и выложились целиком в этом матче. Наша цель не изменилась — нам нужно побеждать, чтобы максимально отдалиться от зоны вылета. Мы всегда играем на победу.

Мы много работали перед этим матчем, и, несомненно, присутствует чувство разочарования от результата встречи», — приводит слова Жардима пресс-служба «Монако».

«Монако» набрал 27 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице Лиги 1. Отрыв монегасков от зоны вылета составляет шесть очков.