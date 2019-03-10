Тренер «Милана»: надеемся, Гаттузо не пропустит дерби с «Интером» из-за удаления

Тренер «Милана» Джиджи Риччио дал комментарий после выездного матча 27-го тура итальянской Серии А с «Кьево» (2:1).

«Удаление Дженнаро Гаттузо? Надеемся, он не пропустит дерби с «Интером». Это был игровой момент, после финального свистка они со всем разобрались.

Что касается матча, то мы знали, что он будет сложным. Не стоит забывать, что «Лацио» и «Интер» здесь сыграли вничью.

Мы контролировали игру. В моменте с пропущенным голом мы допустили ошибку, но гол Кшиштофа Пёнтека помог нам победить», — цитирует Риччио Football Italia со ссылкой на эфир телеканала DAZN.

Гаттузо был удалён за стычку с нападающим «Кьево» Риккардо Меджорини в первом тайме. Решение о дисквалификации специалиста будет принято исходя из отчёта главного арбитра встречи.

Матч 28-го тура чемпионата Италии «Милан» — «Интер» состоится на стадионе «Сан-Сиро» 17 марта и начнётся в 22:30 мск.