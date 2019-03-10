Эффектный гол Л. де Йонга и перекладина — в видеообзоре матча ПСВ — НАК

В матче 25-го тура чемпионата Нидерландов ПСВ принимал НАК. Встреча состоялась на стадионе «Филипс» в Эйндховене и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.



На 5-й минуте счёт открыл нападающий ПСВ Люк де Йонг. Преимущество эйндховенской команды в счёте укрепил форвард Дониелл Мален, отправивший мяч в ворота гостей на 71-й минуте. Таким образом, НАК продлил безвыигрышную серию в чемпионате Нидерландов до 8 матчей. ПСВ не проиграл ни в одном из последних 11 матчей в голландском чемпионате.



ПСВ набрал 64 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. НАК (17) — на последнем, 18-м месте в таблице соревнования. В тройку лидеров турнира также входят амстердамский «Аякс» (56) и «Фейеноорд» (46).