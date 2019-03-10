Вальверде: Пике отлично выбирает позицию и мог бы играть в полузащите

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде отметил игру защитника каталонской команды Жерара Пике в матче 27-го тура испанской Примеры с «Райо Вальекано» (3:1).



«Мы пропустили первый гол в матче, но смогли сосредоточиться на борьбе и вернулись в игру. Мы прошли это непростое испытание, как и другие в сезоне, как одна команда.



Пике играет регулярно на протяжении всего сезона. Он важен не только в защите, но и в плане увеличения результативности команды. Пике отлично умеет выбирать позицию на поле. Думаю, он мог бы играть в полузащите», — приводит слова Вальверде Football Espana.



«Барселона» набрала 63 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая ближайшего преследователя в лице «Атлетико» на семь очков. «Райо Вальекано» (23) занимает предпоследнее, 19-е место.

«Барселона» одержала волевую победу в матче Примеры с «Райо Вальекано»