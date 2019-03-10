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Сульшер: готовился к работе главного тренера «Манчестер Юнайтед» всю жизнь

Сульшер: готовился к работе главного тренера «Манчестер Юнайтед» всю жизнь
Футбол / Англия

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер отметил, что всю жизнь готовил себя к работе наставника.

«Втайне всегда хотел делать ту работу, которую выполняю сейчас. Я больше верил, что могу быть футбольным тренером, а не игроком, потому что мне потребовалось несколько лет, чтобы достичь желаемого уровня, как игроку.

Для меня большая честь быть тем, кто принимает решения в таком клубе. Думаю, я готовился к этому всю жизнь. Мне нравится в Манчестере. Чувствую большой запас энергии, и мне это нравится», — приводит слова Сульшера официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Напомним, 46-летний Сульшер возглавил «Манчестер Юнайтед» в декабре 2018 года, сменив на посту наставника манкунианцев уволенного Жозе Моуринью.

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