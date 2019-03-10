Сульшер: готовился к работе главного тренера «Манчестер Юнайтед» всю жизнь

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер отметил, что всю жизнь готовил себя к работе наставника.



«Втайне всегда хотел делать ту работу, которую выполняю сейчас. Я больше верил, что могу быть футбольным тренером, а не игроком, потому что мне потребовалось несколько лет, чтобы достичь желаемого уровня, как игроку.



Для меня большая честь быть тем, кто принимает решения в таком клубе. Думаю, я готовился к этому всю жизнь. Мне нравится в Манчестере. Чувствую большой запас энергии, и мне это нравится», — приводит слова Сульшера официальный сайт «Манчестер Юнайтед».



Напомним, 46-летний Сульшер возглавил «Манчестер Юнайтед» в декабре 2018 года, сменив на посту наставника манкунианцев уволенного Жозе Моуринью.