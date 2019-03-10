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«Ростов» — «Арсенал»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 14:00

«Ростов» — «Арсенал»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 14:00
Футбол / РПЛ

Сегодня, 10 марта, на стадионе «Ростов Арена» состоится матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Арсенал». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» предлагает возможность посмотреть платную прямую видеотрансляцию матча.

Стоимость видеотрансляции — 75 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Ростов» – «Арсенал» на «Чемпионате»

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим. Ассистентами главного судьи станут Валерий Данченко и Константин Шаламберидзе. В роли резервного рефери выступит Сергей Иванов.

«Ростов» набрал 25 очков в 18 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Тульский «Арсенал» (23) — на 9-м месте в таблице.

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