«Ростов» — «Арсенал»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 14:00

Сегодня, 10 марта, на стадионе «Ростов Арена» состоится матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Арсенал». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» предлагает возможность посмотреть платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 75 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Ростов» – «Арсенал» на «Чемпионате»



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим. Ассистентами главного судьи станут Валерий Данченко и Константин Шаламберидзе. В роли резервного рефери выступит Сергей Иванов.



«Ростов» набрал 25 очков в 18 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Тульский «Арсенал» (23) — на 9-м месте в таблице.