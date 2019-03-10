Шесть голов «Баварии» в ворота «Вольфсбурга» — в видеообзоре матчей Бундеслиги

В матче 25-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» принимала «Вольфсбург». Встреча прошла в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев.



Авторами голов стали защитник Йозуа Киммих, хавбек Хамес Родригес, а также нападающие Серж Гнабри, Томас Мюллер и Роберт Левандовски, оформивший дубль.



Победная серия мюнхенской команды в чемпионате Германии достигла пяти игр. «Вольфсбург» потерпел первое поражение в последних шести матчах.



«Бавария», набрав 57 очков, возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги. Команда Нико Ковача обошла дортмундскую «Боруссию» благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. «Вольфсбург» (39) занимает седьмое место.



В других матчах тура дортмундская «Боруссия» обыграла «Штутгарт» со счётом 3:1, а мёнхенгладбахская «Боруссия» на выезде одолела «Майнц» (1:0).