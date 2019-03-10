«Ливерпуль» — «Бёрнли»: онлайн-трансляция матча начнётся в 15:00

Сегодня, 10 марта, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле состоится матч 30-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Бёрнли». Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Андре Марринером. Его ассистентами на этот матч назначены Скотт Леджер и Ричард Уэст. В роли резервного рефери выступит Майк Дин.



«Ливерпуль» набрал 70 очков в 29 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Бёрнли» (30) — на 17-м месте в таблице чемпионата Англии. Лидером соревнования на данный момент является «Манчестер Сити», набравший 74 очка в 30 матчах. Третье место в таблице занимает «Тоттенхэм Хотспур» (61).