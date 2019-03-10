Норманн: в матче с «Краснодаром» понял, что уровень игры в РПЛ очень высокий

Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн поделился впечатлениями от дебюта за ростовскую команду в матче 18-тура чемпионата России с «Енисеем» (1:1), а также оценил уровень Российской Премьер-Лиги.



«В матче с „Енисеем“ рассчитывали на победу. Несмотря на результат, это был первый за долгое время матч, которым я наслаждался. Немного нервничал, но был очень настроен на игру. Рад, что сумел сделать голевую передачу на Бьорна. Конечно счастлив, что дебютировал за «Ростов».



Ещё во время матча с «Краснодаром» я понял, что уровень игры в Российской Премьер-Лиге очень высокий. Впечатления от стадиона „Ростова“? Лучше быть не может! Болельщики просто потрясающие, они великолепно поддерживают команду. Стадион – предел мечтаний», — приводит слова Норманна официальный сайт «Ростова».

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