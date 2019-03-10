«Зенит» — «Уфа»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 16:30

Сегодня, 10 марта, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге состоится матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Уфа». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» предлагает возможность посмотреть платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 75 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Зенит» – «Уфа» на «Чемпионате»



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым. Ассистентами главного судьи станут Тихон Калугин и Илья Елеференко. В роли резервного рефери выступит Владислав Безбородов.



«Зенит» набрал 37 очков в 18 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Уфа» (16) — на предпоследнем, 15-м месте в таблице РПЛ.