Клопп: как я могу не уважать Гвардиолу? Мне нравится футбол его команд

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал об отношении к наставнику «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле. Обе команды сейчас борются за чемпионство в английской Премьер-лиге.

«Как я могу не уважать Гвардиолу? Мне нравится футбол его команд. Нет ничего плохого в том, чтобы говорить о нём. Не то чтобы мы были братьями во время матчей, но я бы сказал, что гонка за чемпионский титул — это то, что происходит на поле.

Я не сэр Алекс Фергюсон и не Арсен Венгер — не знаю, как они поступали. Знаю о командах Рафаэля Бенитеса и Жозе Моуринью, но не о том, нравились ли они друг другу. Не готов к играм разума в таком ключе, потому что мне это не интересно.

До начала сезоне никто не ожидал, что «Ливерпуль» окажется в такой ситуации. Мы могли лишь мечтать об этом, но сейчас сражаемся за чемпионский титул Премьер-лиги, и у нас есть шанс», — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.