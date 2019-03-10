«Наполи» готов продать Инсинье за € 100 млн

Предстоящим летом нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье может сменить команду. Руководство клуба из Неаполя готово продать 27-летнего итальянца за € 100 млн, сообщает La Gazzetta dello Sport.

В услугах Инсинье заинтересованы «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «ПСЖ». Клубы связывались с «Наполи» во время зимнего трансферного окна, но не сумели договориться о сумме трансфера.

По информации издания, Лоренцо разочарован в связи с отсутствием трофеев. Кроме того, форвард испытывает давление из-за капитанской повязки, которая досталась ему после ухода полузащитника Марека Гамшика.

Инсинье выступает за основную команду «Наполи» с 2009 года. В нынешнем сезоне итальянской Серии А он забил 8 голов и отдал 6 результативных передач в 22 матчах.