Куйперс обслужит матч «Ювентус» — «Атлетико» в Лиге чемпионов

Стали известны арбитры, которые буду работать на ответных матчах 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» — «Атлетико» и «Манчестер Сити» — «Шальке-04», сообщается на официальном сайте УЕФА. Оба матча состоятся 12 марта.



Встречу туринской команды с «Атлетико» обслужит голландская бригада арбитров во главе с Бьорном Куйперсом. Ассистентами главного арбитра станут Сандер ван Рукел и Эрвин Зейстра. В роли видеопомощника рефери выступит Данни Маккели, его ассистент — Пол ван Букел. В качестве четвёртого рефери выступит Деннис Хиглер.



На матче «Шальке» с «горожанами» будет работать бригада арбитров из Франции во главе с Клеманом Тюрпеном. Ассистентами судьи станут Николя Дано и Сириль Грингор. Видеопомощник — Николя Ренвий, его ассистент — Франсуа Летесье. В роли четвёртого рефери выступит Рюдди Бюке.