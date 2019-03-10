«Интер» — СПАЛ: прямая видеотрансляция матча начнётся в 17:00

Сегодня, 10 марта, в Милане на стадионе «Сан-Сиро» состоится матч 27-го тура итальянской Серии А «Интер» — СПАЛ. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию встречи.



Игру обслужит бригада арбитров во главе с Джанпаоло Кальварезе. Его ассистентами назначены Паскуале Де Мео и Стефано Алассио. Резервный судья — Марко Пиччинини.



Миланский «Интер» набрал 47 очков в 26 матчах и занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии. СПАЛ (23) — на 16-м месте в таблице итальянской Серии А. Лидером соревнования на данный момент является туринский «Ювентус» — у «старой синьоры» 75 очков в 27 матчах.



Прямая видеотрансляция матча «Интер» — СПАЛ на «Чемпионате»