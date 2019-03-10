Источник: Зидан провёл встречу с руководством «Ювентуса» в Турине

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан недавно посетил Турин и провёл встречу с руководством «Ювентуса», сообщает La Stampa.

По информации издания, 46-летний французский специалист лично не встречался с президентом действующих чемпионов Италии Андреа Аньелли, но разговаривал с другими представителями клуба.

Нынешним главным тренером «Ювентуса» является Массимилиано Аллегри, который работает с туринской командой с 2014 года. Итальянец может покинуть клуб по окончании сезона.

Ранее сообщалось, что «Реал» заинтересован в возвращении Зидана.

«Ювентус», набрав 75 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии. 12 марта туринцы на домашнем стадионе проведут ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико». Первая игра завершилась со счётом 2:0 в пользу «матрасников».