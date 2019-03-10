«Динамо» — «Спартак»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 19:00

Сегодня, 10 марта, на стадионе «Арена Химки» состоится матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Спартак». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» предлагает возможность посмотреть платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 75 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Динамо» – «Спартак» на «Чемпионате»



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным. Ассистентами главного судьи станут Антон Кобзев и Андрей Болотенков. В роли резервного рефери выступит Виталий Мешков.



«Динамо» набрало 23 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» (29) — на 4-м месте в таблице РПЛ.